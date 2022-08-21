Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mardin'deki acılı ailelere taziye telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mardin'in Derik ilçesinde meydana gelen feci kazada hayatını kaybeden Ünal Ekinci'nin ailesi ve diğer ailelere telefonla başsağlığı dileğinde bulundu.

İçişler Bakanı Süleyman Soylu, Mardin'in Derik ilçesinde hayatını kaybeden Ünal Ekinci'nin ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Bakan Soylu, taziye evinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinin ardından telefonu hayatını kaybeden Ünal Ekinci'nin babası Murat Ekinci'ye verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Ekinci'ye, “Cennetiyle, cemaliyle müşerref kılsın. Bütün aileye baş sağlığı dileklerimi özellikle ifade etmek istiyorum. Hakikaten yüreğimiz dağlandı. Böyle büyük bir felaket, kaza, milletçe bizleri ciddi manada üzdü. Bende Manisa'daydım, orada haberi aldım. Rabbim, inşallah sabrınızı artırsın. Bütün kardeşlerimize sabır dileklerimizi iletirseniz çok memnun olurum” ifadelerinden bulundu.