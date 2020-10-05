Cumhuriyet Meydanı Otopark Projesi faaliyete girdi

Otopark, ilk 2 hafta vatandaşa ücretsiz hizmet verecek.

Mardin Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının onayladığı Dicle Kalkınma Ajansının desteklediği Cumhuriyet Meydanı Projesinin birinci etap çalışmaları tamamlandı. Turizm altyapısının geliştirilmesi, tarihi kentin cazibesinin önemli ölçüde artırılması, turizm ziyaretçi deneyiminin geliştirilmesine katkı sağlaması, kalış süresinin arttırılması ile turizm gelirlerine orantılı etki oluşturulması hedefiyle başlatılan Tarihi Mardin'in Yayalaştırılması Projesi kapsamındaki 2 bin 250 metrekare üzerine inşa edilen, kapalı otopark kısmı tamamlanarak faaliyet girdi. Tarihi Birinci Caddede trafik ve park sorununu rahatlatacak kapalı otoparka 64 araç faydalanacak. Otopark, 2 hafta boyunca vatandaşlara ücretsiz hizmet verecek.

Bu kapsamda kapalı otopark özellikle turistlerin yoğun olduğu dönemlerde park ve trafik sorununu büyük ölçüde ortadan kaldırarak, vatandaşların daha çok tarihi kent Mardin'de vakit geçirmelerini sağlayacak. Tarihi kentin önemli merkezinde bulunan otopark, turistlere tarihi mekanlara ulaşmada kolaylık sağlayacak.