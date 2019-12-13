Cumhuriyet Meydanı'na ilk beton döküldü

Mardin Valiliği ve Büyükşehir Belediyesinin yürüteceği, Dicle Kalkınma Ajansı'nın desteklediği Mardin'in Yayalaştırılması Cumhuriyet Meydanı Projesi'nde ilk beton döküldü.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca onaylanan, Dicle Kalkınma Ajansı'nın desteklediği ve Mardin Valiliği ile Büyükşehir Belediyesinin yürüteceği, Tarihi Mardin'in Yayalaştırılması, Cumhuriyet Meydanı Projesi için kısa süre önce düzenlenen imza töreninin ardından ilk beton dökümü gerçekleştirildi. Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, bir süre önce imza törenini gerçekleştirdikleri Cumhuriyet Meydanı Projesi'nde ilk beton dökümünü gerçekleştirdiklerini söyledi. Projesinin tarihi Mardin'e büyük katkılar sağlayacağını ifade eden Vali Yaman, "Tarihi Mardin'in yayalaştırılması kapsamında Kent Meydanı olan Cumhuriyet Meydanını düzenleme çalışmalarına başladık. Modern görünümü ile tarihi şehre yeni bir görünüm katacak proje, Artuklu mimarisine uygun, şehrin silüetini, kültürel zenginliğini de alarak çağa uygun modern bir meydan inşa ediliyor” dedi.

Projenin tarihi Birinci Cadde'nin trafiğine rahatlık sağlayacağını kaydeden Vali Yaman, "Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu'nun beğenerek onay verdiği proje, tarihi şehrin trafiğini rahatlatacak. Özellikle şehre gelen misafirlerin, tarihi mekanlarda daha çok zaman geçirmelerini sağlayacak bir çalışma. Misafirlerimiz, burada ne kadar uzun süre kalırlarsa esnaftan yapacakları alış veriş o kadar çok olur. Geçen yıl 3,5 milyonun civarında şehre gelen misafir sayısını bu yıl sonuna kadar 5 buçuk milyon olarak hedeflemiştik. 2020 yılında yaptığımız yeni çalışmalarla bu hedefi daha da büyütüyoruz. Sokak Sağlıklaştırma Projesi, Cumhuriyet Meydanı Projesi, tarihi Çarşıların Yenilenmesi Projesi, Yayalaştırma Projesi hayata geçtikçe şehrin cazibesi daha da artıyor. Esnaf ve vatandaşın güldüğü bir şehir için çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Cumhuriyet Meydanı Projesi kapsamında, engelsiz meydan, modern toplanma alanı, etkinlik alanı, medeniyet köşesi, yön pusulası, su öğeleri, yerden led ışıklandırma, köprü, 71 araçlık özel amaçlı otopark yapılacak.