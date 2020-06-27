Dağda mahsur kalan keçiyi itfaiye ekipleri kurtardı

Mardin'in Midyat ilçesi Beyazsu mesire alanı Bagok Dağı eteklerinde mahsur kalan bir keçi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre, dağda mahsur kalıp inemeyen keçiyi gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Mardin Büyükşehir Belediyesine bağlı Midyat itfaiye ekipleri, dağda mahsur kalan keçiyi kurtarıp sahibine teslim etti.

Hayvanın sahibi, itfaiye ekiplerine teşekkür etti.