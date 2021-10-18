“Daha yeşil bir Mardin için kendi fidanımızı kendimiz üreteceğiz”

Mardin Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğinde Kızıltepe - Mardin karayolu üzerinde bulunan Kocalar Mahallesi mevkiindeki 128 dekar alan üzerine kurulacak olan fidan üretim alanı ve serasında çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Saha çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte kentin ihtiyaç duyduğu fidanların tamamının karşılanarak fidan üretiminde dışa bağımlılığın önüne geçilip kaynaklarda tasarruf sağlanması amaçlanıyor.

Vali Mahmut Demirtaş beraberindeki Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Murat Süzen ile birlikte seraların kurulum ve saha çalışmalarını yerinde inceleyerek çalışmaların son durumu hakkında İl Tarım ve Orman Müdürü Menduh Dinler'den bilgiler aldı. Vali Mahmut Demirtaş, 128 dekar üzerinde kurulumu devam eden serada kısa vadede 400 bin fidan, uzun vadede ise 4 milyon fide-fidan üretilmesinin hedeflendiğini kaydetti.

“Kendi fidanımızı kendimiz üreteceğiz”

Daha yeşil bir Mardin için var güçleriyle çalıştıklarını belirten Vali Demirtaş, “Kaynaklarımızı en iyi şekilde değerlendirerek her alanda tasarruf yapan bir politika ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kentimizin yıllık olarak 300-400 bin fidan ihtiyacı bulunuyor. Valilik, Büyükşehir Belediyesi ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak kendi fidanımızı kendimiz üreteceğiz. Bu anlayışla kurulumuna başladığımız seralarımız ve fidan üretim alanlarımızda kısa vadede 400 bin fidan, uzun vadede ise alanımızı daha da genişleterek 4 milyon fide-fidan üretimini gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Fidan üretimi yanı sıra alanımızda örnek bahçeler de oluşturarak badem, üzüm, incir, bıttım, nar, muz gibi çeşitli üretim faaliyetleri de gerçekleştireceğiz. Ayrıca burada üretilen fidanları daha uygun bir fiyat ve kalite ile daha yeşil bir Mardin için vatandaşlarımıza vereceğiz” dedi.