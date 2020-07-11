Dar sokaklardan geçen araçlar vatandaşların tepkisini çekiyor

Mardin'de geçişi zor olan dar sokaklardan geçen araçlar ziyaretçilerin tepkisini çekti.

Tarihi Kültür Sokağından gecen ziyaretçiler dar sokaklardan geniş araçların geçmesi nedeni ile zor anlar yaşıyor. Vatandaşlardan Resul Cayık, dar araçların sokaklara girmesi sonucu kendilerinin geçişinin zorlaştığını söyledi. Cayık, ''Hatay'dan Mardin'e ziyaret için geldik, bir baktık ki iki insanın bile zor geçtiği dar sokaklardan araçlar geçiyor. Bu durum çok rahatsız edici'' dedi.

Araçların dar sokaklardan hızlı bir şekilde geçmesine tepki gösteren Betül Akın ise ''İnsanların buradan geçmediği vakitlerde bazı sürücüler çok aşırı hızlı gidiyor. Allah etmesin aracın önüne bir insan çıksa bunun hesabını kim verecek" diye konuştu.