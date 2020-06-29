Dargeçit'te fıstık üreticilerine aşı kalemleri dağıtıldı

Mardin'in Dargeçit ilçesinde fıstık üretimi yapan çiftçilere Ceylanpınar Tarım İşletme Müdürlüğü tarafından aşı kalemleri dağıtıldı.

Fıstık üreten çiftçilerin fıstıkta görülen döllenme problemi için Ceylanpınar Tarım İşletme Müdürlüğünden getirilen erkek aşı kalemleri İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri tarafından çiftçilere dağıtıldı. Aşı kalemlerini alan çiftçiler, yetkililere teşekkür etti.