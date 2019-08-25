Darp edilmişti, zanlıyı görme engellilere baston alması şartı ile affetti

Mardin'in Midyat ilçesinde yaklaşık 3 ay önce bindiği minibüsün şoförü tarafından darp edilen görme engelli vatandaş, şikayetçi olduğu zanlıyı 4 görme engelliye baston ve satranç takımı alması şartı ile affetti.

Midyat'ta yaşayan Bilal İper, yaklaşık 3 ay önce şehir içi yolcu minibüsüne bindi. Burada yaşadığı tartışma sonucu minibüs şoförü tarafından darp edilen İper, darp raporu alarak savcılığa şikayette bulundu. Soruşturma dosyası, şüpheliye ilişkin suçlamanın uzlaşma kapsamında olması dolayısıyla uzlaştırma bürosuna gönderildi. Uzlaştırmacının taraflarla yaptığı görüşmede şüpheliye, mağdurun belirlediği 4 görme engelliye baston ve satranç takımı alma yönündeki talebi iletildi. İper, zanlıyı bunu kabul etmesi üzerine affetti.

Engelli ve yaşlılara hassasiyet gösterilmesi gerektiğini belirten Bilal İper, "Yüzde 60 görme engelliyim, 3 ay önce Midyat'ta şehir içi yolcu minibüsü şoförü tarafından darp edilmiştim. Darp edildikten sonra hastaneden darp raporu alarak şikayetçi oldum. Uzlaştırma komisyonu 'Seni darp eden şoförle uzlaşır mısın' dedi, ben de 'Şoför Midyat'ta bulunan görme engelli kardeşlerimize satranç takımı ve baston alırsa uzlaşırım' dedim ve kendisi de bunu kabul etti. Uzlaşma sağlandı ve görme engelli kardeşlerimize satranç takımı ve baston dağıtımını gerçekleştirdik. Satranç takımı ve baston istememin en önemli sebebi kimsenin bir daha böyle bir tutum ve davranış sergilememesine yöneliktir" dedi.