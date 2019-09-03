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Dayakçı koca tutuklandı

’Merdivenden düştü’ denilerek hastaneye getirilen ve yapılan muayenede öldüresiye darp edildiği belirlenen Saime Akkurt’un eşi, gözaltına alınarak tutuklandı.

'Merdivenden düştü' denilerek hastaneye getirilen ve yapılan muayenede öldüresiye darp edildiği belirlenen Saime Akkurt'un eşi, gözaltına alınarak tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, Mardin'in Midyat ilçesinde ağır yaralı olarak getirildiği hastanede "Merdivenden düştü" denilen Saime Akkurt'un (40) eşi Medeni Akkurt (42) tarafından öldüresiye dövüldüğü iddia edilmişti. Saime Akkurt'un ailesinin ihbarıyla jandarma tarafından gözaltına alınan Medeni Akkurt, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı. İtiraz üzerine tekrar gözaltına alınan Medeni Akkurt, ifadesinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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