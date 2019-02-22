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Demir korkuluklara çarpan tır hurdaya döndü

Mardin’in Nusaybin ilçesinde köprünün demir korkuluklarına çarpan tır, hurdaya döndü.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde köprünün demir korkuluklarına çarpan tır, hurdaya döndü.


Alınan bilgilere göre kaza, Nusaybin İpek Yolu üzeri Çağ Çağ Köprüsü üzerinde meydana geldi. Halil Kızıldağ yönetimindeki 31 K 9504 plakalı tır, seyir halindeyken köprü üzerinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu demir korkuluklara çarptı. Kazada tır kupası hurdaya dönerken, sürücünün emniyet kemeri takması hayatını kurtardı.


Kazayla ilgili polis inceleme başlattı.

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