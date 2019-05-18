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Demir korkuluklara sıkışan köpeği itfaiye ekipleri kurtardı

Mardin’in Nusaybin ilçesinde demir korkuluklar arasına sıkışarak mahsur kalan köpeği itfaiye ekipleri kurtardı.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde demir korkuluklar arasına sıkışarak mahsur kalan köpeği itfaiye ekipleri kurtardı.


Edinilen bilgilere göre, Nusaybin Küçük Sanayi Sitesi mevkisinde İpekyolun altından geçen su tahliye menfezinden geçmek isteyen köpek mazgaldaki demir korkuluklara sıkıştı. Mahsur kalan köpeğin sesini duyan İpekyolu üzerindeki arama noktasında görevli polis memurları durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Bölgeye gelen Mardin Büyükşehir Belediyesine bağlı Nusaybin İtfaiyesi arama kurtarma ekipleri demir mazgal çubuklarını keserek köpeği sıkıştığı yerden kurtardı.


Kurtarma esnasında itfaiye erlerinin köpek tarafından ısırılma tehlikesi atlattığı öğrenildi.

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