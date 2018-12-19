Demircan: “Doğu ve batı arasındaki fark kapanmış”

Mardin'de ziyaretlerini sürdüren İstanbul Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, kentte belediyecilikte önemli çalışmalar yapıldığını belirterek, Türkiye'nin doğusu ve batısı, kuzeyi ve güneyi arasındaki makasın giderek kapandığını vurguladı.

Mardin'de ziyaretlerini sürdüren İstanbul Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, gazetecilere açıklamalarda bulundu. AK Parti'nin tecrübeli siyasetçilerin bölgede özellikle tecrübe paylaşımı noktasında teşkilatlarda bir kaynaşma meydana getirmesi için kampanya başlattığını belirten Demircan, Mardin'den sonra bu doğrultuda Batman ve Siirt'i de ziyaret edeceklerini söyledi. Mardin'in kültürünün Beyoğlu'na çok benzediğine anlatan Demircan, "Buraya geldikten sonra kendimi Beyoğlu'nda hissettim. Mardin'in bir kültür ve medeniyet şehri olduğunu görüyoruz. Özellikle Mardin insanlarının sevecenliği, kucaklayıcı olması, hoşgörüsü gerçekten özel bir husus. O anlamda Mardin'i çok seviyorum” dedi.

Bölgenin son yıllarda önemli bir değişime uğradığını kaydeden Demircan, “Burası şaşırtıcı bir şekilde gelişiyor. Mardin, sosyal devlet ve belediyecilikte de gerçekten önemli çalışmalar yapılıyor. Türkiye'nin doğusu ve batısı, kuzeyi ve güneyi arasındaki makas giderek kapandı. Fark neredeyse yok. İstanbul sanki tüm Türkiye'ye yayıldı. Her taraf aynı mantık ve gelişmişlik trendi içerisinde. Bunu görmek bir vatandaş olarak bizi sevindiriyor. Türkiye'nin buna ihtiyacı var. Şehirler arası gelişmişlik farkının minimuma indiği bir Türkiye hayalimiz var. İşte buralarda bunu görmek bizleri mutlu ediyor” diye konuştu.

Demircan, daha sonra, AK Parti İl Başkanı Faruk Kılıç ile birlikte Ömerli, Midyat ve Dargeçit ilçelerinde ziyaretlerde bulundu.