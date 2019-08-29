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Denetim serbestliği kapsamında parklar temizlendi

Adalet Bakanlığı, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünce hazırlanan ’Denetimli Serbestlik Temiz Çevre Projesi’ kapsamında Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü bünyesindeki yaklaşık 20 kişilik hükümlü grubu, Artuklu ilçesi Recep Tayip Erdoğan parkında alanında çevre temizliği yaptı.

Adalet Bakanlığı, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünce hazırlanan 'Denetimli Serbestlik Temiz Çevre Projesi' kapsamında Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü bünyesindeki yaklaşık 20 kişilik hükümlü grubu, Artuklu ilçesi Recep Tayip Erdoğan parkında alanında çevre temizliği yaptı.


Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen eski hükümlülerin, topluma faydalı bireyler olmalarını sağlama çalışmaları çerçevesinde hükümlüler Recep Tayip Erdoğan parkında bir araya gelerek çevre temizliği yaptı. Mardin Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, “Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı Koruma Kurulu, denetimli serbestlik yükümlüleri ile suçtan zarar gören mağdurların ve ceza infaz kurumlarından salıverilen eski hükümlülerin, topluma faydalı bireyler olmalarını sağlamak, yeniden suç işlemelerini engelleyici etkenleri güçlendirmek, sosyalleşmelerini teşvik etmek, üretken-verimli, kendine ve topluma faydalı bireyler olmalarına katkı sağlamak, yasalara ve toplumsal kurallara uyumlu, saygılı, sorumluluk taşıyan bir birey olarak toplumsal yaşamlarını kolaylaştırmak ve bu suretle infaz ve iyileştirme süreçlerine katkı sağlamak amacıyla çalışmalarına devam etmektedir. Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı ve Mardin Belediye Başkanlığı işbirliğinde Artuklu ilçesi Recep Tayip Erdoğan parkında, kamuya yararlı bir işte ücretsiz, olarak çalıştırılma yükümlülüğü kapsamında, çalıştırılan yükümlülerin ile yapılan temizlik çalışması ile hem denetimli serbestlik infaz çalışmalarının toplum nezdinde daha yakından tanınması hem de çevre temizliğine katkıda bulunarak toplumsal fayda sağlanması amaçlanmaktadır” denildi.

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