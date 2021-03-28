Denizin bulunmadığı Mardin'de, deniz canlılarının binlerce yıllık fosilleri sergileniyor

Mardin'de yaşayan 53 yaşındaki emekli imam Mehmet Emin Demir, deniz kenarlarında topladığı binlerce yıllık yıllık deniz canlılarının fosilleri ve taşları, Mardin'deki evinde sergiliyor.

Mardin'in Artuklu ilçesinde yaşayan emekli imam Mehmet Emin Demir, yaklaşık 15 yıldır denizin çekildiği yerlerde deniz kabukları, mercan, midye ve denizyıldızı fosillerini toplayıp koleksiyon haline getirdi. Demir, denizin olmadığı Mardin'deki evinde topladığı ürünleri sergilemeye başladı. Fosilleri Karaman, Mut ve Silifke dağlarından topladığını belirten Demir, “İmamdım emekli oldum. Şu anda serbest çalışıyorum. Denizin çekildiği yerde toprağın altında ve üstünde kalmış fosilleşmiş denizyıldızları ve deniz midyelerini topluyorum. Fosillerin çoğunu Mut, Karaman ve Silifke dağlarından topladım getirdim. Koleksiyonun içerisinde denizyıldızları, midye, salyangoz ve deniz mercanları var" dedi.

Koleksiyonunu alıcı çıkması halinde satabileceğini belirten Demir, "Bunları topladım ve dolabımda biriktirdim, fosilleri almak isteyenler var. Küçük ve büyük çapta fosil var bende. Çok değerli ve çok kıymetli. Biz bilmiyorduk ama araştırdık. Değerli olduğunu anladık" diye konuştu.