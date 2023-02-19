Deprem sonrası yükselen Karasu Çayı'ndaki su seviyesi iki gün sonra normale döndü

Mardin'de depremden 2 saat sonra yükselen Karasu Çayı'nın su seviyesi, depremden 2 gün sonra tekrar düşmeye başladı.

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde bulunan Karasu Çayı, bölgede son yıllarda kuraklık nedeniyle kurumuştu. 6 Şubat Pazartesi günü Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve "asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerden 2 saat sonra su seviyesi yükselen Karasu Çayı'nın rengi kahverengiye döndü. Depremden 2 gün sonra tekrardan su seviyesi düşerken, yaşananlar vatandaşları şaşkına çevirdi.

Son yıllarda bölgede yaşanan kuraklık nedeniyle Karasu Çayı'nın kuruduğunu söyleyen Siraç Abi, “Şenyuva Mahallesi'nde oturuyorum. Şu anda Karasu Çayı'nda suyun çıktığı noktadayız. 6 Şubat'ta meydana gelen ve asrın felaketi olarak nitelendirilen depremden 2 saat sonra Karasu Çayı'nın su seviyesi yükseldi ve kızıl rengine dönüştü. Depremden 2 gün sonra su seviyesi tekrar düşmeye başladı” dedi.