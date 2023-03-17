Depremde ağır hasar alan ev, şiddetli yağışta yıkıldı

Mardin'de, Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan eski ev, şiddetli yağışta yıkıldı.

Mardin'in Mazıdağı ilçesi Poyraz Mahallesi'nde Abdülaziz Parıltı'ya ait ev, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar aldı. Evlerinin ağır hasarlı olmasından dolayı boşaltmak zorunda kalan aile, başka bir daireye yerleşti. Çarşamba günü Mardin'de başlayan şiddetli yağış sonrası evin bir kısmı komşu evin avlusuna çöktü.

Meydana gelen çökmede yaralanan ve ölen olmadı.