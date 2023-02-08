İhlas Haber Ajansı

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Depremde enkaz altında hayatını kaybeden 6 kişilik aile Mardin'de defnedildi

Adıyaman’da depremde enkaz altında kalarak hayatını kaybeden aynı aileden 6 kişinin cenazeleri, memleketleri Mardin’in Nusaybin ilçesinde toprağa verildi.

Adıyaman'da depremde enkaz altında kalarak hayatını kaybeden aynı aileden 6 kişinin cenazeleri, memleketleri Mardin'in Nusaybin ilçesinde toprağa verildi.


Adıyaman'da deprem sonrası enkaz altında kalan 6 kişilik Akay ailesinden hayata tutunabilen olmadı. Hüseyin Akay, eşi Emire Akay ve çocukları Emir ve Zuhan Akay ile depremde enkaz altında kalarak hayatlarını kaybetti. Miran Akay'ın cansız bedeni de bu sabah enkazdan çıkarılırken, Ozan Akay ise depremden bir sonraki gün enkaz altından çıkarıldı. Hastaneye kaldırılan Ozan Akay, tedavi altına alındığı yoğun bakımda hayatını kaybetti. 6 kişilik ailenin cenazeleri bugün memleketleri Mardin'in Nusaybin ilçesinde Hacılar Mezarlığı'na defnedildi.

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