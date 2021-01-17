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Derik Belediyesi eğitime destek olmaya devam ediyor

Mardin’in Derik İlçe Belediyesi, Bahçelievler İlkokulunun tadilat, onarım ve çevre düzenlemesini gerçekleştirdi.

Mardin'in Derik İlçe Belediyesi, Bahçelievler İlkokulunun tadilat, onarım ve çevre düzenlemesini gerçekleştirdi.


Eğim ile ilgili birçok projeye imza atan Derik Belediyesi, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Hicabi Aytemür'ün talimatları ile Bahçelievler İlkokulunun tadilatını, onarımını ve çevre düzenlenmesini yaptı. Okulun fiziki yapısı yeni bir görünüme kavuşurken, vatandaşlar çalışmalarından dolayı belediye ekiplerine teşekkür etti.

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