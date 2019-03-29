Derik içme suyu arıtma tesisi vatandaşın hizmetinde

Mardin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi'nce yapılan Derik merkez içme suyu arıtma tesisi, hizmete girdi.

Tesis ile ilgili bilgi veren Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, hayata geçirdikleri projelerle vatandaşlara kaliteli hizmet sunduklarını söyledi. Vali Yaman, "Büyükşehir Belediyesi olarak hizmetleri şehrin her yerine ulaştırdık. Derik ilçemizde özellikle kış aylarında taşan suların karışmasıyla içme suyunda kirlenme meydana geliyordu. Göreve geldiğimiz ilk günlerden itibaren bu sorunu ortadan kaldırmak amacıyla Derik merkez içme suyu arıtma tesisi projesini başlattık. Devletten aldığımız yüzde 50 hibeyle birlikte, ilçemizi temiz suya kavuşturduk. Dünya Sağlık Örgütü'nün belirlediği ölçülere göre su arıtılıyor. Son teknoloji ile tamamladığımız tesisimizde günlük olarak 8 bin 600 metreküp su arıtılıyor. Tesisimiz 2048 yılı nüfusuna göre yapılarak hemşehrilerimizin hizmetine sunuldu. Türkiye'de sayılı içme suyu tesisinin içerisinde yer alan projemiz, Deriklilere hayırlı olsun" dedi.