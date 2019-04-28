Derik Kaymakamı Kafkas muhtarlarla bir araya geldi

Mardin'in Derik İlçe Kaymakamı Hakan Kafkas, 31 Mart yerel seçimlerinde göreve gelen muhtarlarla toplantı düzenledi. Kaymakam Kafkas muhtarlara Derik'te yapılan yatırımları anlattı.

Derik Kaymakamı Hakan Kafkas, ilçe merkezi ile kırsal mahallelerde yeni dönem görev yapacak muhtarlar ile toplantı yaptı. Aydın Ayaydın Öğretmenevi'nde düzenlenen toplantıya Kaymakam Kafkas'ın yanı sıra İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Seçkin Karadağ, Emniyet Müdürü Tarık Ziya Turan, Esnaf Sanatkarlar Odası Başkanı Atman Elitaş sivil toplum kuruluşlarından temsilciler katıldı.

Kaymakam Kafkas, toplantıda yaptığı konuşmada Derik Belediye Başkan Vekilliği yaptığı dönemdeki çalışmalarını anlattı. Yeni seçilen muhtarlara her zaman destek olacağını belirten Kaymakam Kafkas, kendilerine başarılar diledi.

Emniyet Müdürü Tarık Ziya Turan ve İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Seçkin Karadağ da kentte sağlanan huzur ve güven ortamıyla ilgili bilgilendirmelerde bulundu.