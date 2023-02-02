Derik kazasında yaralanan kadın 161 gün sonra vefat etti, oğlu süreci anlattı

Mardin'in Derik ilçesinde geçtiğimiz yıl 20 Ağustos'ta gerçekleşen kazada, akaryakıt istasyonunun yakınlarında gübre yüklü iki tırın arka arkaya karıştığı kazada ağır yaralanıp Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Nofa Çelik (84), 161 gün sonra geçtiğimiz günlerde yaşam mücadelesini kaybetmişti. Çelik'in yakını tedavi sürecini ve olay anını anlattı.

Mardin'in Derik ilçesinde geçtiğimiz yıl 20 Ağustos'ta gerçekleşen kazada, akaryakıt istasyonunun yakınlarında gübre yüklü iki tırın arka arkaya karıştığı kazada ağır yaralanıp Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Nofa Çelik (84), 161 gün sonra geçtiğimiz günlerde yaşam mücadelesini kaybetmişti. 21 kişinin öldüğü kazanın dava süreci devam ederken, 2 Mayıs'a ertelenmesi karar alınmıştı. Nofa Çelik'in kaza anından ne yaşadığını ve tedavi sürecini oğlu Ömer Çelik anlattı.

“Beyin kanaması geçirmişti”

İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirlerine süreci anlatan Nofa Çelik'in oğlu Ömer Çelik, “Diyarbakır tarafından gelen yüklü bir tırın freni patlamıştı. Derik'in merkezinde bir arabaya çarpmıştı. Bu kazadan dolayı 3 kişi hayatını kaybetmişti. Bu kazadan dolayı herkes oraya gidiyor. O sırada annem de gitmişti, kardeşim de oradaydı. 2. kaza olduğunda anneme ne oldu bilmiyorum. Belki yere düşmüştür, beyin kanaması geçirmişti. Önce Mardin'e götürüldü, ardından Diyarbakır'a kaldırıldı. 5 ay 7 gün yoğun bakımda kalmıştı. Zaten cihaza bağlıydı, felç olmuştu. Takdiri ilahi vefat etti ardından. Tedavi sürecinde doktorlar çok iyiydi. Hepsi güzel bir şekilde ilgileniyordu” dedi.

Derik'te meydana gelen kazada 1'i polis memuru, 20 kişi hayatını kaybetmişti.48 yaralıdan biri olan Nofa Çelik'in hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 161 gün sonra 21'e yükseldi. Kazaya ilişkin 2'si tutuklu 5 sanık hakkında 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı. Geçtiğimiz gün duruşması devam eden dava, 2 Mayıs'ta görülmesine karar verilmişti.