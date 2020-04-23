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Derik polisinden 23 Nisanda doğan çocuklara sürpriz doğum günü kutlaması

Mardin’in Derik ilçesinde polis ekipleri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramına denk gelen çocukların doğum günü için sürpriz yaptı.

Mardin'in Derik ilçesinde polis ekipleri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramına denk gelen çocukların doğum günü için sürpriz yaptı. Doğum günü pastasını hazırlayan ekipler evlere giderek çocukların doğum gününü kutladı.


Derik İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, korona virüs salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağından dolayı evlerinden çıkamayan ve doğum günü 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramına denk gelen çocuklara doğum günü sürprizi yaptı. Doğum günü pastasını hazırlayan ekipler evlere giderek çocukların doğum gününü kutladı.

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