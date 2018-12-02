Derik ve Kızıltepe'de hasar tespit çalışmaları başlatıldı

Mardin'de 2 gün boyunca etkili olan sağanak yağışın ardından hasarların meydana geldiği Derik ve Kızıltepe ilçelerinde hasar tespit çalışmaları başlatıldı.

Mardin'in Derik ve Kızıltepe ilçelerinde hasar tespit çalışmaları başlatıldı. Derik Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hakan Kafkas ile Kızıltepe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Yüzer de sahaya inerek, incelemelerde bulundu. Derik Kaymakamı Kafkas, Yıldız göletinin taşması sonucu zarar gören Denktaş ve Alibeyköy mahalleleri ile Kurudere mezrasında incelemelerde bulunarak, vatandaşların mağduriyetlerinin giderilmesi için talimat verdi.

Kızıltepe Kaymakamı Yüzer ise, Şenyurt, Dikmen, Harmandüzü, Günlüce ve Eşme mahallelerinde evleri zarar gören vatandaşları ziyaret etti. Yüzer, kırsal mahallelerde hasarların oluştuğunu belirterek, “Kırsal mahallelerimizde oluşan hasarları bizzat yerinde inceleyip tespit ettik. AFAD ve belediye ekiplerimiz, zarar gören kırsal mahallelerimizde çalışmaya başladılar. Bütün vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Bir daha böyle bir felaketin yaşanmamasını temenni ediyorum. Ekiplerimiz en kısa sürede gerekli yerlere müdahale etmeye gayret ettiler. İnşallah kısa sürede bu çalışmaları tamamlayarak vatandaşlarımıza yardımcı olacaklardır” dedi.