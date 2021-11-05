Derikli 7 sporcu 1. Lig takımına transfer oldu

Lig ekiplerinden Bandırmaspor'a transfer oldu.

Derik Belediyesi futbol kursuna gelen genç sporcular büyük takımlara transfer olmaya devam ediyor. Bu hafta yapılan seçmelerin sonucunda Derikli 7 futbolcu, 1. Lig takımı Bandırmaspor'a transfer oldu. Baran Danış, Furkan Özgen, Efe Temelli, İsmail Güleç, Yusuf Eken, Baran Koyun ve Ozan Asi futbol hayatlarında yeni bir sayfa açtı.

Genç sporculardan Furkan Özgen, "Başta Kaymakamımız ve Belediye Başkan Vekilimiz Evren Çakır'a teşekkür ederiz. Biz gençlere çok güvendi ve destek oldu. Artık Bandırmaspor'dayız. Darısı diğer genç kardeşlerime" dedi.