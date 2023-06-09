İhlas Haber Ajansı

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Derik'te 120 dönüm buğday tarlası küle döndü

Mardin’in Derik ilçesine bağlı kırsal Boyaklı Mahallesi’nde 120 dönüm buğday ekili tarla çıkan yangında küle döndü.

Mardin'in Derik ilçesine bağlı kırsal Boyaklı Mahallesi'nde 120 dönüm buğday ekili tarla çıkan yangında küle döndü.


Alınan bilgilere göre, Derik ilçesine bağlı kırsal Boyaklı Mahallesi'nde bilinmeyen bir sebeple buğday ekili arazide yangın çıktı. Rüzgarın etkisi ile hızla yayılan alevler, kısa sürede 120 dönümlük buğday ekili tarlayı küle çevirdi. Çıkan yangında vatandaşlar traktörleriyle yangını söndürmeye çalıştı. İtfaiye ekiplerinin de desteğiyle yangın kontrol altına alındı. Tarlada itfaiyenin soğutma çalışmaları devam ediyor.

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