Derik'te 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı açıldı

Mardin'in Derik ilçesinde Milli Eğitim Bakanlığı ve TÜBİTAK tarafından ortaklaşa yürütülen proje kapsamında 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı açıldı.

Derik ilçesinde Seydi Keskin Ortaokulu'nda 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı düzenlendi. Derik Kaymakamı Hakan Kafkas'ın katıldığı fuarda öğrencilerin bilimsel projeleri tanıtıldı. Derik Kaymakamı Hakan Kafkas ilçedeki öğrencilerin azimli ve başarılı olduklarını ifade ederek, "Geleceğin bilim insanlarını yetiştirmek için eğitimcilerimiz büyük emek veriyor. Minik Aziz Sancar adaylarımıza başarılar diliyorum" dedi.

Proje koordinatörü bilişim ve teknoloji öğretmeni Murat Denli, 3 farklı branşta çalışmalarını sergilediklerini ifade ederek, "Projede 40 öğrenci yer alıyor. Bu proje çalışması okulumuzda 4'üncü kez gerçekleştiriliyor" diye konuştu.