İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Derik'te 65 yaş üstü vatandaşlara gıda yardımı

Mardin’in Derik İlçe Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ve Derik Belediyesi ekipleri tarafından jandarma personeli ile birlikte evlerinden çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşlara erzak kolisi dağıtıldı.

Mardin'in Derik İlçe Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ve Derik Belediyesi ekipleri tarafından jandarma personeli ile birlikte evlerinden çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşlara erzak kolisi dağıtıldı.


Derik Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Derik Belediyesi ekipleri ve jandarma personeli korona virüse karşı alınan önlemler kapsamında evlerinden çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşlara ücretsiz erzak kolileri dağıttı. Önceden belirlenen adreslere, jandarma ekipleriyle beraber erzak kolilerini götüren kaymakamlık ve belediye yetkilileri, 65 yaş üzeri kişilere bir ihtiyacı olup olmadığını sordu. Erzak kolileri 65 yaş üstü bütün vatandaşların, evden çıkmamaları adına tek tek adreslerine teslim edildi.


Kolilerin teslim edildiği sırada, alınan önlemler kapsamında evinden çıkamayan Fuat Eşin ve Sultan Ayav, "Sağ olun, Allah razı olsun. Allah devletimize zeval vermesin" dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.