Derik'te durdurulan araçta uyuşturucu madde ele geçirildi

Edinilen bilgiye göre, Derik İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Çataltepe Mahallesi yolu üzerinde icra edilen yol kontrol ve araması esnasında şüphe üzerine durdurulan araçta yapılan aramada 4 gram metamfetamin, 1 adet ecstasy hap ile 1 adet metamfetamin maddesini içmek için kullanılan aparat ele geçirildi. Olayla ilgili ele geçirilen malzemeler muhafaza altına alınırken, M.A. isimli şahsın uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurma suçundan jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.