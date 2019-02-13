Derik'te ilk defa mide delinmesi ameliyatı yapıldı

Mardin'in Derik İlçe Devlet Hastanesinde bir ilk gerçekleştirilerek genel cerrahi kliniğinde ilk kez mide delinmesi olarak bilinen mide perforasyonu ameliyatı yapıldı.

Mardin İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada 57 yaşında erkek bir hastanın şiddetli karın ağrısı, bulantı, kusma ve mide yanması şikayeti ile acil servise başvurduğu belirtildi. Mide perforasyonu ön tanısıyla gerekli tetkikler yapılan hastaya mide çıkışına yakın delinme tespit edilerek hastanın midesine perforasyon onarımı yapıldı ve hastanın iyileşerek taburcu edildiği belirtildi. Ameliyatı gerçekleştiren genel cerrahi uzmanı Dr. Hüseyin Yönder, Derik Devlet Hastanesi genel cerrahi kliniğinde mide-bağırsak ameliyatları, fıtık, safra kesesi ve karın germe ameliyatları gibi pek çok ameliyatın başarıyla yapılmakta olduğunu ve bu konuda kendilerinden tıbbi malzeme ve her türlü desteğini esirgemeyen başta İl Sağlık Müdürü Uzman Dr. Saffet Yavuz, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı ile hastane yönetimine teşekkür ettiği söyledi.