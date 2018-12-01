Derik'te infertilite Sempozyum gerçekleştirildi

Mardin'in Derik ilçesinde Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Doç. Dr. Hakan Çoksüer tarafından İnfertilite ve tüp bebekle ilgili sempozyum verildi.

Derik Belediyesi Sağlık ve Kültürel İşleri Müdürlüğünce düzenlenen İnfertilite sempozyumunda, Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Doç. Dr. Hakan Çoksüer Derikli kadınlar tarafından yoğun ilgiyle karşılandı. Derik Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hasan Kafkas, Derik Ak Parti İlçe Başkanı Süleyman Karahan, Derik Belediyesi Kültür Müdürü Halim Güven, Derik Halk Milli Eğitim Müdürü Mustafa Çekmez ve Derikli kadınların katılımıyla gerçekleştirilen sempozyumda Doç. Dr. Çoksüer, kadınlarin tüp bebek ve infertilite ile ilgili sorduğu soruları cevapladı. Sempozyum sonrasında Doç. Dr. Çoksüer 11 dilde yayınlanan doğurganlık beslenmesi ve annelik diyeti adlı kitabını hediye etti. Sempozyum bitiminde Doç. Dr. Hakan Çoksüer'e plaket, meşhur Derik zeytini ve zeytinyağı hediye edildi. Çoksüer seminere olan ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirerek emeği geçenlere teşekkür etti.