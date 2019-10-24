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Derik'te kaçak elektrik kontrolü yapan ekiplere taşlı saldırı

Mardin’in Derik ilçesinde, Dicle Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (DEDAŞ) ekipleri, kaçak elektrik kontrolü için gittikleri mahallede bir grubun taşlı saldırısına uğradı.

Mardin'in Derik ilçesinde, Dicle Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (DEDAŞ) ekipleri, kaçak elektrik kontrolü için gittikleri mahallede bir grubun taşlı saldırısına uğradı.


Derik ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi'ne giden ekipler, kaçak elektrik kontrolü çalışmaları kapsamında kontrollerini yapmaya başladı. Ekip çalışmalarını sürdürürken çevrelerinde toplanan kalabalık tarafından önce sözlü daha sonra fiziki saldırıya uğradı. Saldırının ardından mahalleyi terk etmek zorunda kalan ekibin aracı taşların hedefi olurken, olay sonrası araçta maddi hasar oluştu.


Kalabalık grubun saldırısına uğrayan ekipler, karakola giderek saldırganlardan şikayetçi olurken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. Olay yerinde güvenlik önlemlerinin alınmasının ardından ekiplerin, yeniden kaçak tüketim tespit çalışmalarına başlayacakları bildirildi.

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