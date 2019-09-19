Derik'te öğrenciler çevreye dikkat çekti

Mardin'in Derik ilçesinde öğrenciler İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı ve öğretmenleriyle birlikte çöp toplayarak çevre temizliğine dikkat çekti.

Derik Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi öğrencileri çevre kirliliğine dikkati çekmek için örnek bir çalışma yaptı. Öğrenciler Mardin İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı, Derik İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kahraman ve öğretmenleriyle birlikte ilçe sokaklarında çöp topladı.

Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı öğrencilerle birlikte farkındalık oluşturmak adına böylesi bir etkinliği düzenlediklerini söyledi. Sarı, "Farkındalık oluşturmak çok önemli. Önce insanlarımızın bireysel olarak bu konuyu önemsemesi lazım ancak bu şekilde topluma yayılan bir bilinçlenme sürecine girebiliriz. Etkinlikte emeği geçen yönetici, öğretmen ve öğrencilerimizi tebrik ediyorum” dedi.

Etkinliğin sonunda toplanan çöpler, belediye temizlik işlerine teslim edildi.