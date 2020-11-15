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Derik'te şehit Kaymakam Safitürk için yamaç paraşütü etkinliği yapıldı

Mardin’in Derik İlçe Kaymakamıyken terör örgütü PKK mensuplarınca düzenlenen saldırıda şehit olan Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk anısına yamaç paraşütü etkinliği düzenlendi.

Mardin'in Derik İlçe Kaymakamıyken terör örgütü PKK mensuplarınca düzenlenen saldırıda şehit olan Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk anısına yamaç paraşütü etkinliği düzenlendi.


Mardin'in Derik ilçesinde 10 Kasım 2016'da PKK'lı teröristlerce kaymakamlık binasına el yapımı patlayıcı ile düzenlenen saldırı sonucu Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk'ün de aralarında bulunduğu 3 kişi yaralanmış, Kaymakam Safitürk hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştu. Şehit Kaymakam Safitürk'ün ismi gönüllerde yaşatılırken, Derik'te vatandaşlar şehit kaymakamlarını yamaç paraşütü etkinliği ile andı. Kentte toplanan bir grup, ‘Derik sizi asla unutmayacak' yazılı pankart açarak paraşütle havada süzüldü.

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