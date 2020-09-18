Derik'te yapılan sulama deposu ile milli ekonomiye yıllık 587 milyon 404 bin lira gelir artışı hedefleniyor

Mardin'in Derik ilçesinde yapımı devam eden Mardin depolaması ve sulama inşaatlarının tamamlanmasıyla 834 bin 380 dekar alanda yapılacak sulu tarımla birlikte milli ekonomiye yıllık 587 milyon 404 bin lira gelir artışı sağlanması hedefleniyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından Mardin'in Derik ilçesinde yapımı devam eden Mardin depolaması 1. kısım inşaatı işinde yüzde 75 fiziki gerçekleşme sağlandığını açıklayan DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, Mardin depolaması işi kapsamında toplamda 834 bin 380 dekar tarım arazisinin sulanmasının sağlanacağını kaydetti. Yıldız, "1. kısım inşaatında çalışmalar aralıksız devam etmekte olup sulama inşaatını tamamlanmasıyla birlikte toplamda yaklaşık 530 bin dekar tarım arazisinin sulanması sağlanacak" dedi.

Bölge insanına ek gelir sağlanacak

Mardin depolaması inşaatının tamamlanması sonrası bölgede yapılacak sulu tarım ile birlikte ürün kalitesinde ve çeşitliliğinde artış olacağını ifade eden Yıldız, "Arazilerin suyla buluşması ile birlikte ekonomik olarak rahatlayacak olan yöre halkının kendi kendine yetecek olması ile birlikte yıllardır göç etmek zorunda kalan vatandaşların artık kendi topraklarında geçimini sağlayıp büyükşehirlere göç etmelerinin önüne geçilecektir. Bununla birlikte Mardin depolaması 1. kısım inşaatının tamamlanması sonucu bölgede yapılacak sulu tarım ile birlikte milli ekonomiye yıllık 373 milyon 120 bin lira gelir artışı sağlanması hedefleniyor" diye konuştu.

Mardin depolamasının amacının Atatürk Barajından sulama mevsimi dışında Şanlıurfa tüneli, yukarı Harran ana kanalı ve devamında Mardin ana kanalı vasıtasıyla alınacak suyun kanal sonundaki pompa istasyonu ile Mardin depolamasına basılması ve yine aynı pompa istasyonu marifetiyle sulama mevsiminde Mardin depolamasının 1., 2. ve 3 kademe pompaj sulamalarına verilmesi olduğu kaydedildi.