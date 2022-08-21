Derik'teki kazada yardıma gitti tırın kaportası üzerine düştü

Mardin'in Derik ilçesinde 19 kişinin öldüğü, 6'sının ağır 26 kişinin yaralandığı dehşete düşüren kazada yardıma giden Beytullah Durak, kaza anını anlattı.

Derik ilçe merkezinde 3 aracın karıştığı bir trafik kazası meydana geldi. Olay yerine polis, itfaiye ile 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Bu sırada Mardin-Derik kara yolundan hızla gelen bir tır kazaya müdahale edenlere çarptı, 19 kişi öldü, 6'sı ağır 26 kişi de yaralandı. Yaralılar Mardin'deki diğer ilçelere ambulanslarla sevk edildi.

Kızıltepe Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınana Beytullah Durak, ilk kazayı gördükten sonra yardıma gittiğini söyledi Durak, “Bir şey görmedim. İkinci kazada yardıma gittim. Kaporta üstüme geldi” dedi