Devriye görevinden dönen Rus askerlerine teröristler araçlarla eşlik etti

kara devriyesini atan Rus askerlerini taşıyan konvoy teröristlere ait araçlar eşliğinde Kamışlı'ya geri döndü.

Şırnak'ın İdil ilçesine bağlı Alakamış köyü mevki'inden başlayan 12. Türk - Rus kara devriyesi, Suriye'nin Haseke iline bağlı Kamışlı ve Derik ilçeleri arasında atıldı. Devriye bitimi sonrası Türk askerleri birliklerine dönerken Rus askerleri de Kamışlı'da bulunan üslerine geri döndü. Nusaybin'in karşısında bulunan Kamışlı çevre yolundan üslerine doğru hareket eden Rus askerlerine terör örgütü PKK/PYD/YPG mensuplarının eşlik ettiği gözlendi.