Dicle EDAŞ Genel Müdürü Arvas: "Maalesef borcunu ödemeyen bir kesim var"

Mardin'de Dicle Elektrik Dağıtım AŞ'nin (Dicle EDAŞ) Genel Müdürü Yaşar Arvas, bir otelde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Arvas, "Mardin'de maalesef borcunu ödemeyen bir kesim var. Bu kesim borcunu ödemeyen ama en çok da problem yapan bir kesim. Oysa ben, bana borcunu doğru düzgün ödeyen abonelerimin kalitesini artırmak istiyorum” dedi.

Dicle EDAŞ Genel Müdürü Yaşar Arvas, Mardin Dicle Elektrik Dağıtım AŞ Mardin İl Müdürü Halil Homan ile birlikte Mardin'de bir otelde basın mensuplarıyla buluştu. Bölgede yapılan yatırımlar ve kayıp kaçak durumu ile ilgili bilgiler veren Arvas, “Biz yüzde 74 ile devraldık. Özelleştirme sürecinde yaklaşık 8 yıl önce yüzde 46'ya bölge genelinde indirmiş durumdayız. Hedefimizi Türkiye ortalamasını yakalayıp, hatta onun altında kayıp noktasına getirmek istiyoruz” dedi.

Bölgede 2021 yılı itibarıyla 10 milyara yakın yatırım yaptıklarını belirten Arvas, "Bunu her sene üzerine katarak devam ediyoruz. Geçen seneden itibaren kırsalda yatırım hamlesi başlattık. 5 yıl içinde kırsaldaki enerji tedarik kalitemizi de ilçe merkezleri seviyesine getireceğiz. Türkiye'de yatırım yapan bütün dağıtım şirketleri içerisinde ilk 3'teyiz. Bu hız kesmeden devam edecek. Kırsal alan ağırlıklı yatırımlarımız olacak. Bu kayıp kaçaktaki oranımızı Türkiye ortalamasına getiren en büyük aracımız olacak” diye konuştu.

Bölgede 8 bin çalışanları olduğunu kaydeden Arvas, “2 binlerden buraya getirdik. Burada kazandığımızı bölgeye yatırıyoruz. İstihdamımızın büyük bir kısmını bu bölge insanına yapıyoruz. Bütün kaynaklarımızı bölge halkından sağlıyoruz. Biz, özel sektör olarak kamu hizmeti götürüyoruz. O yüzden amacımız kamu hizmetini en üst seviyeye götürmek. Çok önemli stratejimiz kaliteli, kayıpsız ve kesintisizi enerjiyi bütün vatandaşlarımıza götürmek” ifadelerinde bulundu.

Mardin'de yaşanılan enerji kesintilerine ilişkin konuşan Arvaş, “Bölgedeki birkaç kesinti türümüzün hepsi kesinti olarak anılıyor. Mesela birincisi Mardin'de 1,5 milyonluk yatırım yaptığınızdan dolayı kesinti yapmanız gerekir. Çünkü alt yapıyı devreye aldığınızda bazen 10 saat, bazen 8 saat kesinti oluyor. Bu kesintiye de kesinti deniliyor. 2 senedir bakımın hızını artırdık. Bu sistemde arızaya itfaiye mantığıyla kalıcı çözüm üretemiyoruz. O arızayı yok edecek bir bakım uygulamanız lazım. Bakımdan da dolayı kesinti yapıyoruz. Bir de borcu olanlara kesinti yapıyoruz. Normal abonelerimizin yani borcu olmayan ve diyalog halinde olduğumuz abonelerin kesintilerle ilgili bir sorunu yok. Ama borcu olan abonelerimizde şöyle bir sorunumuz var; sezon bitiyor. Diyorsunuz ‘tam önemli dönemlerde kesinti oluyor' şimdi sezon bittiğinde biz bu aboneleri bulamıyoruz. Borcu ile ilgili konuşmak için bulamıyoruz, tahsilat için gelmiyor" şeklinde konuştu.