Dicle Elektrik 65 yaş üstü müşterilerine evde hizmet veriyor

Mardin'de Alo 186 Çağrı Merkezini arayan biri 67, diğeri ise 69 yaşındaki 2 vatandaş, dağıtım bağlantı anlaşmalarını evlerinde imzaladı.

Hem çalışanlarını hem de müşterilerini korona virüse karşı korumak için ilk günden bu yana tüm imkanlarını seferber eden ve tedbirleri alan Dicle Elektrik, Mardin'in Mazıdağı ilçesine bağlı Karalanı köyünde yaşayan 67 yaşındaki Abbas Esen ve 69 Cemil Ekinci'ye evlerinde hizmet götürdü.

Yaşadıkları Karalanı köyünde yaptıkları evlerine elektrik bağlanmasını isteyen Esen ve Ekinci, Dicle Elektrik'in Alo 186 Çağrı Merkezini arayarak başvuruda bulundular. Korona virüs tedbirleri kapsamında evden çıkamadıklarını bildiren iki vatandaş için Dicle Elektrik ekibi, gerekli hazırlıklarını yaparak kısa sürede köye gitti. Maske, siperlik, eldiven ve sosyal mesafe tedbirleri alındıktan sonra 67 yaşındaki Abbas Esen ve 69 Cemil Ekinci'ye dağıtım bağlantı anlaşmaları evlerinde imzalatıldı. Sayaçları da takılan Esen ve Ekinci'nin evlerine, gerekli diğer prosedürlerin tamamlanmasının ardından enerji verildi.

Evlerinden çıkmadan elektrik aboneliği aldıkları için çok memnun olduklarını belirten Ekinci ve Esen, böyle zor bir zamanda evden çıkmamıza gerek bırakmadan elektriğimizi bağlayan Dicle Elektrik'e teşekkür etti.