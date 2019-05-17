Dicle Elektrik çalışanları Mardin'de buluştu

Dicle Elektrik'in geleneksel Ramazan ayı buluşmaları devam ediyor. Şirket çalışanları ve yöneticiler, bu kez de Mardin'de gerçekleştirilen iftar programında bir araya geldi.

Dicle Elektrik'in geleneksel Ramazan ayı buluşmaları kapsamında Mardin'de personeli ile bir araya geldi. Mardin'deki iftar programına Dicle Elektrik'i de bünyesinde barındıran Eksim Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Tivnikli Dicle Elektrik Dağıtım Genel Müdürü Murat Karagüzel, Dicle Elektrik Perakende Satış Genel Müdürü Avni Doğan, Teknoloji ve İnsan Kaynakları Başkanı Kürşad Karaman, Genel Müdür Yardımcısı Nedim Tüzün, İnsan Kaynakları Direktörü Cihan Alp, Diyarbakır İl Müdürü Uğur Yaka, Şanlıurfa İl Müdürü Osman Hondu, Mardin İl Müdürü Memet Bulut ve İdari İşler Müdürü Haydar Özmen ile bazı yetkililer ile şirketin kentteki değişik birimlerinde görev yapan yaklaşık 800 personel katıldı.

Ev sahipliğini DEDAŞ Mardin İl Müdürü Memet Bulut'un yaptığı iftar öncesinde Genel Müdür Murat Karagüzel, bazı masaları dolaşarak çalışanlarla sohbet etti. İftar programı nedeniyle bir de konuşma yapan Karagüzel, Ramazan'ın bereket, merhamet ve sevgi ayı olduğunu hatırlatarak " Ramazan ayı, çalışanlarımız ile birlikte iftar yapınca daha da anlam kazanıyor, daha güzelleşiyor. Şirketimizin gerçekleştirdiği geleneksel iftar buluşmalarına katıldığınız için hepinize teşekkür ediyorum. Allah, tutmuş olduğunuz oruçları ve yapmış olduğunuz hayır ve hasenatları kabul etsin" dedi.