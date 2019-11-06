Dicle Elektrik Hatıra Ormanı'nda 300 fidan toprakla buluştu

Dicle Elektrik Dağıtım Tarımsal Sulama Müdürlüğü ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Müdürlüğü çalışanları, aileleri ile birlikte Mardin'de oluşturdukları hatıra ormanında 300 fidanı toprakla buluşturdu.

Dağıtım bölgesinde enerji sürekliliğini sağlamanın yanında sosyal sorumluluklarını da aksatmadan sürdüren Dicle Elektrik, ‘daha yeşil bir dünya' sloganı ile Artuklu Üniversitesi yerleşkesinin arkasında yer alan Akbağ Mahallesi'nde bir hatıra ormanı oluşturdu. Şirket çalışanlarının aileleri ile birlikte diktiği 300 fidanın can suyunu ise çocuklar verdi.

Ağaç ve orman sevgisini aşılamak, çevreye olan duyarlılığı arttırmak ve yaşanabilir bir çevre konusunda farkındalık oluşturmak için bu hatıra ormanını oluşturduklarını belirten Tarımsal Sulama Mardin Yöneticisi Mahmut Erkek, “Doğaya karşı bu değerli ve anlamlı sorumluluğumuzu bir nebze de olsun yerine getirmek için ailelerimizle birlikte bu etkinliği düzenledik. Gelecek nesillere yapılacak en büyük yatırımlardan birinin onlara yaşanabilir bir çevre bırakmak olduğunun farkındayız. Bu etkinliğimiz, doğaya teşekkür, gelecek nesillere ise ufak bir hediyedir” dedi.

Etkinlik sonunda şirket çalışanları ve aileleri, ağaç dikiminin ardından oluşturulan Dicle Elektrik Hatıra Ormanı'nın önünde fotoğraf çektirdi.