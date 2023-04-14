Dicle Elektrik Mardin'in en yüksek rakımlı geçidini aydınlattı

Dicle Elektrik son olarak Mardin'de bulunan 1095 rakımlı Hop Geçidi'ni LED armatürlerle aydınlattı. Söz konusu çalışma için 2 milyon TL'lik yatırım gerçekleştiren Dicle Elektrik, altyapı yenileme çalışmalarına yönelik yatırımlarına da devam edecek.

Güneydoğu Anadolu Bölgesinde elektrik dağıtım hizmeti veren Dicle Elektrik, il, ilçe, kırsal mahalle ve köylerin yanında yolları da aydınlatıyor. Şebeke altyapısını yenileyerek güçlendiren şirket, son olarak Mardin'de bulunan 1095 rakımlı Hop Geçiti'ni LED armatürlerle aydınlattı. Söz konusu çalışma için 2 milyon TL'lik yatırım gerçekleştirildi.

Bu çerçevesinde Dicle Elektrik Dağıtım Mardin İl Müdürlüğü ekipleri, Hop Geçidi'nde kısa süre önce başlattığı aydınlatma yatırımına bağlı operasyonlarını başarıyla tamamlandı. Geçidin refüj düzenlemesi yapılan kısmı, eklenen aydınlatma direklerine yerleştirilen LED'li armatürler sayesinde tamamen aydınlatıldı. Özellikle kış aylarında yoğun kar yağışının yaşandığı geçit, yapılan aydınlatma yatırımı sayesinde eskisinden çok daha güvenli ve aydınlık bir hale geldi.

“Geleceğin şebekesi için çalışıyoruz”

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Dicle Elektrik Genel Müdürü Yaşar Arvas, il genelinde başlattıkları yatırım çalışmalarının devam ettiğini, buna ek olarak yol aydınlatma çalışmalarına da başladıklarını söyledi.

Arvas, Hop Geçiti özelindeki aydınlatma yatırımına yönelik; “Faaliyet gösterdiğimiz illere değer katacak önemli çalışmalara imza atmaya devam ediyoruz. Bu çerçevesinde aydınlatmasını tamamladığımız Mardin'in simgelerinden olan Hop Geçidi, aydınlık ve modern bir görünüme kavuştu. Özellikle kış aylarında kar yağışı nedeniyle sürücülerin zor anlar yaşadığı geçitte yapılan çalışmalarla ilgili vatandaşlarımızdan olumlu geri dönüşler alıyoruz. Bu bildirimler bizi mutlu ediyor ve motivasyonumuzu artırıyor” dedi.