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Dicle Elektrik ödenmeyen borçlar için icra takibi başlatıyor

Biriken elektrik borçlarını ödemeyen tarımsal sulama abonelerinden alacağını tahsil edemeyen Dicle Elektrik, son çare olarak icra takibi yoluna başvurdu.

Mardin'de İcra Müdürlüğü tarafından icra takibi kesinleşen abonelerle ilgili işlemlere başlandı.


Mardin'in Kızıltepe ilçesine bağlı Büyükayrık Mahallesi'ne güvenlik güçleri ve Dicle Elektrik ekipleri eşliğinde giden icra memurları, gerekli tebligatta bulunduktan sonra borçlu abonelerin trafo tesislerini söküp yediemin parkına teslim etti. Dicle Elektrik yetkilileri uygulama hakkında bilgi verirken, borcunu ödemeyen her bir kullanıcının yaklaşık 1.8 milyon abone tarafından ortak kullanılan sistem üzerinde ciddi bir haksızlık oluşturduğunu belirtti. İcra takibinin, borcunu düzenli ödeyen müşterilerin haklı taleplerinin dikkate alınması nedeniyle başlatıldığını aktaran yetkililer, bu tarz çalışmaların süreceğini kaydetti.

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