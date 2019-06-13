Dicle Elektrik, ödeyeni korumak için borcunu ödemeyenin enerjisini kesiyor

Dicle Elektrik yetkilileri, borcunu ödenemeyen veya kaçak elektrik kullananların, borcunu düzenli ödeyen aboneleri olumsuz biçimde etkilemesine müsaade edilmeyeceğini bildirdi. Tarımsal sulama mevsiminin gelmesi ile birlikte Güneydoğu'da elektrik tüketimi arttı. Kayıt dışı enerji kullananlar ile kullandıkları enerjinin bedelini ödemeyen tarımsal sulama abonelerinin bu tutumu, borcunu düzenli ödeyen aboneleri olumsuz yönde etkilemeye başlayınca Dicle Elektrik harekete geçti. Dicle Elektrik Mardin'de uyarılara rağmen borcunu uzun süredir ödemeyen abonelere tebligatlar gönderildi. Buna rağmen bir gelişme yaşanmayınca oluşturulan ekipler, borçlu tarımsal sulama abonelerinin enerjisini dünden itibaren abone bazlı olarak kesmeye başladı.

Kaçak 3 trafo bulundu

Jandarma eşliğinde sahaya çıkan Dicle Elektrik ekipleri, uygulamanın ilk 2 gününde Kızıltepe'nin Yoldere, Elbeyli, Eymirli, Çıplak ve Aralık, Mazıdağı'nın Engin ve Derik'in Boyaklı ve Konuk köylerinde borçlu 41 tarımsal sulama abonesinin elektriğini kesti. Kesme işlemleri, diğer abonelerin etkilenmemesi için abone bazlı olarak gerçekleştirildi. Yönetmeliklere uygun biçimde yapılan kesme işleminin dışında ekipler, kaçak elektrik denetimi de yaptı. Bu denetimler sırasında ise tarımsal sulamada kullanılan 3 adet kaçak elektrik trafosu ele geçirilirken, 48 meskende kaçak elektrik kullanıldığı belirlendi. Ekipler, kaçak trafolara el koyarken, kaçak elektrik kullanan aboneler hakkında da yasal işlem başlattı.

Dicle Elektrik'e teşekkür

Bu arada Dicle Elektrik yetkilileri, yapılan tüm uyarılara rağmen uzun süredir borcunu ödenemeyenler ile kaçak elektrik kullananlara yönelik başlattıkları çalışmaları devam edeceğini bildirdiler. Borcunu düzenli ödeyen abonelerin kaliteli ve kesintisiz enerji alma hakkının önünde engel oluşturan hiç kimseye müsamaha gösterilmeyeceğini belirten yetkililer, uygulama ile ilgili borcunu düzenli ödeyen abonelerin kendilerine teşekkür ettiğini de bildirdi.