Dicle Elektrik personeline yüksekte çalışma eğitimi verildi

En tehlikeli iş kollarından biri olan elektrik dağıtım hizmeti veren Dicle Elektrik'teki İSG uzmanları, olası iş kazalarının önüne geçilebilmesi için saha çalışanlarına yüksekte çalışma eğitimi veriyor. Dönemsel olarak eksiklerin giderilmesi ve çalışanlar açısından farkındalık oluşması için yinelenen eğitim çalışması sırasında direkten indirme ve ilk yardım tatbikatı da yapıldı.

İlk olarak Mardin'de başlatılan eğitime 10 ilçeden 417 saha personeli katılacak. Yüksekte çalışma eğitiminden önce İSG uzmanları Özcan Taner ve Hasan Altun, saha çalışanlarına teorik bilgiler verdi. Ardından gerçekleştirilen uygulamalı eğitim sırasında güvenli biçimde elektrik direğine çıkma ve inme, direk üzerinde çalışma gibi konularda yapılması gerekenler öğretildi. Daha önce yapılmış olan hatalara da değinilen eğitim sırasında, bu hatalardan ders çıkarılması ve tekrar edilmemesi konusu önemle vurgulandı.

Uygulamalar denetlenecek

Gerek eğitim sırasında gerekse tatbikat esnasında her işte mutlaka tedbir alınması ve gerekli ekipmanların kullanılması gerektiğinin altını çizen Dicle Elektrik İSG uzmanı Özcan Taner, “Unutmayınız ki en tehlikeli iş kollarından birinde görev yapıyorsunuz. Eğitim sırasında öğrendiklerinizi sahada da uygulamanız durumunda işçi sağlığını tehdit eden yüksekten düşme vakaları gibi iş kazalarını yaşamazsınız. İşin güvenli ekipmanlarla yapılmasının önemi çok büyüktür. Öğrendiklerinizi sahada uygulayıp uygulamadığınızı sürekli denetleyeceğiz. Hedefimiz sıfır iş kazasıdır” dedi.

Eğitim sonrası tatbikat

Verilen eğitimin sonunda ise teorik olarak öğrenilenlerin pratiğe yansımasının görülebilmesi için sanal bir iş kazası tatbikatı gerçekleşti. Tatbikat gereği direkte çalışan bir işçi, elektrik akımına kapılarak burada mahsur kaldı. Diğer çalışanlar, yaralı arkadaşlarını eğitim süresince edindikleri bilgiler doğrultusunda buradan indirme aparatı kullanarak indirdi. Ardından da yaralı işçiye yine öğretildiği şekilde ilk yardım uygulaması yapıldı. Tatbikat sırasına işyeri Hekimi Fatih Dağkuşu, yaralanan bir kişiye nasıl ilk yardımda bulunulacağı konusunda hem teorik, hem de pratik bilgiler aktarmayı ihmal etmedi. Tatbikat, temsili iş kazasında yaralanan işçinin kurtarılması ile sona erdi.