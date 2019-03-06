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Dicle Elektrik trafo binalarını onarıyor

Dicle Elektrik Dağıtım Mardin İl Müdürlüğü, oldukça yağışlı geçen kış mevsiminin ardından il genelinde 35 trafo binasında onarım çalışması başlattı.


Müşterilerine kayıpsız, kesintisiz ve kaliteli enerji vermek için çalışan Dicle Elektrik, yatırımlarının yanı sıra mevcut şebekeler ile bu şebekelerle bağlantılı binalarda ise periyodik olarak bakım ve onarım çalışması yapıyor. Bu kapsamda Dicle Elektrik Mardin İl Müdürlüğü tarafından il merkezi ve ilçelerde bulunan 35 adet trafo binasını onarmak için harekete geçti. Oluşturulan ekipler, öncelikle kış mevsiminde yıpranan trafo binalarının çatılarını elden geçiriyorlar. Kapı ve havalandırma pencerelerini de elden geçiren ekipler, trafo binalarındaki güvenlik konusunu de göz ardı etmeyerek kırılan veya deforme olan kapı kilitlerini yenileri ile değiştiriyor.

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