Dicle Elektrik'te İSG eğitimleri devam ediyor

En tehlikeli iş kollarından birinde faaliyet yürüten Dicle Elektrik'te iş kazalarının önlenebilmesi için her yıl periyodik olarak gerçekleştirilen İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) eğitimleri devam ediyor. Planlamaya göre ay sonuna kadar Dicle Elektrik Dağıtım bölgesini oluşturan Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Şırnak ve Siirt'te 2 bin 757 çalışana İSG eğitimi verilecek.

Mardin'deki eğitimi İSG uzmanları Hasan Altun, Özcan Taner, iş yeri hekimleri Dr. Yaşar Ekin ve Dr. Fatih Dağkuşu verdi. Eğitmenler, çalışanlara iş sağlığı ve güvenliği ile ilk yardım konusunda genel bilgiler verdikten sonra ofis ergonomisi, elektrik işlerinde iş sağlığı ve güvenliği, kişisel koruyucu ve donanım, acil durum planı, elektrik çarpmaları ve ilk yardım konularında detaylı bilgiler aktardı. Eğitim çalışması sırasında İSG uzmanlarından Altun, iş kazalarının yaklaşık yüzde 98'inin önlenebileceğini belirterek, "Bu nedenle kazaları önleyebilmek için geçmiş yıllarda yaşanan iş kazalarının detayları, çalışanlarla paylaşılıyor. Böylece çalışanların, yeni ve acı tecrübeler yaşamadan geçmişte yaşananlardan ders almaları sağlanıyor. Bu eğitimler sırasında çalışanlara, yapacakları en basit işi bile düşünerek ve tedbirini alarak yapması konusunda gerekli bilgileri veriyoruz” dedi. Mardin'deki İSG eğitimine 348 çalışan katıldı.

Siirt'te İSG eğitimi

Siirt'te Dicle Elektrik Dağıtım İl Müdürlüğü hizmet binasında gerçekleştirilen İSG eğitimini uzman Metin Atak ile Dr. M. Siraç Öztoprak verdi. Buradaki eğitim çalışması sırasında da çalışanlara olası iş kazalarının yaşanmaması için yapılması gerekenler ile yaşanacak iş kazalarında yapılması gereken ilk yardım konusunda uygulamalı olarak bilgi aktarıldı. Eğitim çalışması sırasında şirket çalışanlarına iş kazalarından korunabilmeleri için mutlaka uyulması gereken kurallara uymaları hatırlatılırken, geçmişte yaşanan iş kazaları ve sebepleri ile ilgili olarak da slaytlar eşliğinde örnekler verildi. Eğitim çalışmalarıyla ilgili konuşan İl Müdürü Naci Obut, iş kazalarının yaşanmaması için alınan tedbirlerin yanında bu tür eğitimlerin de ne denli önemli olduğuna değindi. Siirt'teki İSG eğitimine ise 176 çalışan katıldı.