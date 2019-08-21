Dicle Elektrik'ten aldığı bursla üniversiteye yerleşti

Dicle Elektrik Dağıtım tarafından düzenlenen ‘Elektrikte kaçak ve israfa karşı en iyi mesaj ve en iyi afiş tasarımı' konulu yarışmada birinci olarak şirketten eğitim bursu kazanan Abdullah Güler, Yeditepe Üniversitesi Plastik Sanatlar ve Resim Bölümünü yüzde 100 burslu olarak kazandı.

Mardin Aziz Sancar Anadolu Lisesi öğrencisi Abdullah Güler, Enerji Verimliliği Haftası nedeniyle Dicle Elektrik tarafından düzenlenen ‘Elektrikte kaçak ve israfa karşı en iyi mesaj ve en iyi afiş tasarımı' konulu yarışmaya ‘Kaçak önce aydınlatır, sonra hayat karartır' adlı eseriyle katıldı. Güler, yarışmada birinci olarak Dicle Elektrik'ten lise eğitimi boyunca ayda 500 liralık eğitim bursu almaya hak kazandı.

“Dicle'nin bursu olmasa belki kazanamazdım”

Dicle Elektrik'ten aldığı bursu eğitimi için harcadığını, bu burs sayesinde kurslara gittiğini ve nihayetinde üniversiteye yerleştiğini belirten Abdullah Güler, “Dicle Elektrik tarafından düzenlenen kaçak elektrik ve israfla mücadelede en anlamlı afiş yarışmasına katıldım. Bölge genelinde yapılan yarışmada birinci olarak eğitim bursu kazandım. Son sınıftaydım ve önceden bildirildiği gibi eğitimimi tamamlayana kadar her ay 500 lira eğitim bursu hesabıma yattı. Yarışmaya girerken hedefim, burs kazanıp üniversiteye en iyi şekilde hazırlanabilmekti. Aldığım bursla da resim kurslarına gittim, üniversite sınavına hazırlandım. Sonunda sınavda başarılı oldum. Hem Çanakkale 18 Mart Üniversitesi hem de Yeditepe Üniversitesinin yetenek sınavlarında birinci oldum. Tercihimi yüzde 100 burslu olarak kazandığım Yeditepe Üniversitesinden yana vererek kaydımı yaptım, çok mutluyum. Başarımı Dicle Elektrik'in eğitim bursuna borçluyum. Dicle Elektrik'in bursu olmasa belki bu denli başarılı olamazdım” dedi.

“Kaçak önce aydınlatır, sonra hayat karartır”

Mardin Aziz Sancar Anadolu Lisesinden başarıyla mezun olarak Yeditepe Üniversitesi Plastik Sanatlar ve Resim Bölümüne birincilikle girmeye hak kazanan Abdullah Güler, Dicle Elektrik dağıtım bölgesinde yaşayan herkese bir kez daha ‘kaçak önce aydınlatır, sonra hayat karartır' diyerek, kayıt dışı enerji kullanmamaları ve enerjiyi tasarruflu kullanmaları çağrısında bulundu.