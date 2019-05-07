Dicle Elektrik'ten Midyat Belediyesi'ne teşekkür

Mardin'in Midyat ilçesinde geçtiğimiz hafta yaşanan olumsuz hava koşulları ve fırtına nedeniyle zarar gören şebeke yenilendi. Dicle Elektrik, belediyenin sağladığı araç desteği sayesinde kırsaldaki mahallelere kısa sürede yeniden enerji verdi.

Dicle Elektrik Dağıtım Midyat yöneticisi Rojin Temiz, şirketi adına desteklerini esirgemeyen Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin'e teşekkür etti. Midyat kırsalında etkili olan fırtına yüzünden kırsaldaki mahallelere enerji sağlayan 71 elektrik direğinin devrildiğini belirten Temiz, "TEİAŞ'a ait yüksek gerilim direklerinin de devrilmesi yüzünden kırsal ile birlikte Midyat ilçe merkezi de enerjisiz kaldı. Ancak Dicle Elektrik ekiplerinin olağanüstü çabaları sonucunda aynı gece ilçe merkezinin bir bölümüne enerji verildi. Hava muhalefeti nedeniyle ulaşılamayan yerlerde devrilen direklerin bir kısmı şirkete ait imkanlar ile yeniden dikilerek, kopan iletim hatları yenilendi. Bu sayede kırsalın bir kısmına onarım sonucu diğer kısmına ise yapılan manevralar sonunda başka hatlardan enerji sağlanarak elektrik verildi. Arazi şartları yüzünden ulaşılamayan yerlerde gerekli onarımların yapılması için Midyat Belediyesi'nden paletli iş makinesi talebinde bulunuldu. Şirketin bu talebini geri çevirmeyen Belediye Başkanı Veysi Şahin, 3 adet paletli iş makinesi ve 2 kepçenin çalışmalara katılması için talimat verdi. Belediyeden sağlanan iş makineleri sayesinde kısa sürede gerekli onarımlar yapıldı ve enerji şebekesi normale çevrildi. Midyat Belediye Başkan Veysi Şahin'e katkılarından dolayı kurum adına teşekkür ediyoruz" dedi.