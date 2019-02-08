DİKA EMITT'te 4 ili tanıttı

Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı (EMITT) 2019 Uluslararası Turizm Fuarı'nda Dicle Kalkınma Ajansı, faaliyet gösterdiği TRC3 Bölgesi'ndeki Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak illeriyle katılarak kentlerin tanıtımlarını gerçekleştirdi.

Bu yıl 23. kez düzenlenen EMITT Fuarı'na, DİKA'nın faaliyet gösterdiği TRC3 Bölgesi'ndeki Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak illeriyle birlikte kapsamlı bir katılım sağlandı. Dört ilin, valilik, il kültür turizm müdürlükleri ve belediyeler ile yapılan işbirliği sonucunda kentlerde bulunan seyahat acenteleri ve otellerinin yanı sıra şehrin turistik yerleri tanıtıldı.

DİKA Genel Sekreteri Yılmaz Altındağ, EMITT Turizm Fuarı'nın Türkiye'nin turizm sektöründeki en önemli organizasyonu olduğunu söyledi. Fuarın, Dicle Kalkınma Ajansı olarak katıldıkları önemli fuarlardan birisi olduğunu belirten Altındağ, "Ajansımızın faaliyet gösterdiği TRC3 Bölgesi'ndeki dört ilimizi turizm anlamında canlandırmak için bir fırsattır. Ajans bölgemiz olan TRC3 Bölgesi'ndeki dört ilimiz, başta tarih, kültür ve inanç turizmi olmak üzere pek çok farklı turizm alanında önemli bir potansiyele sahiptir. Gelecek dönemlerde, turizm kalkınmanın öncü sektörü haline gelecektir. Bu nedenle ajansımız, bölgenin diğer kurum ve kuruluşları ile birlikte, turizm sektöründe oldukça etkili olan EMITT Fuarı'nda illerimizin tanıtılmasına yönelik çalışmaların koordinasyon ve finansmanını üstlenmiştir. Kalkınmanın yerel potansiyelin harekete geçirilmesiyle gerçekleşebileceği inancıyla bölgemizdeki paydaşlarımızla iş birliği içerisinde olmak önceliğimizdir" dedi.