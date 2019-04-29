DİKA moda ve hazır giyim panelinde

Moda ve Hazır Giyim Federasyonu (MHGF) tarafından düzenlenen İstanbul Kültür Üniversitesi'nin (İKÜ) ev sahipliğini üstlendiği ‘İstanbul Uluslararası Tekstil ve Hazır Giyim Zirvesi' gerçekleştirildi. DİKA Genel Sekreteri Yılmaz Altındağ zirveye panelist olarak katıldı. Türk tekstil ve hazır giyim sektörü 450 milyar dolarlık küresel pastadan daha fazla pay almak için bir araya gelen zirveye panelist olarak katılan DİKA Genel Sekreteri Yılmaz Altındağ, 'Anadolu'da Sektörel Yatırım Bölgeleri' başlıklı panelde konuşmacı olarak sunum yaptı. Genel Sekreter, DİKA'nın faaliyet gösterdiği TRC3 Bölgesi'nin yatırım fırsatları ve yatırım ortamından bahsetti. TRC3 Bölgesi olan Mardin, Batman, Siirt, Şırnak'ta gerçekleştirilecek olan yatırımın fırsata dönüşeceği konusunda bilgi veren Altındağ, ajansın Sonuç Odaklı Programlar (SOP) ile yerli ve yabancı sermayeyi bölgeye çektiğini belirtti. Türkiye'nin en genç nüfusunun TRC3 Bölgesi'nde yaşadığını dile getiren Genel Sekreter Altındağ, işsizliğinde en yoğun yaşandığı yerlerin başında bu bölgenin geldiğini söyledi. Bu işsizliğin ortadan kalkması ve bölgeden göçün önlenmesi için emek yoğun sektörlerin başında gelen tekstilin çok önemli olduğunu ifade eden Altındağ, "Özellikle kadın istihdamında neredeyse sektörün yüzde 51'i kadına dayalıdır. Kadının ekonomideki payında hazır giyimin çok büyük bir katkısı ve rolü vardır” dedi.

Zirvenin sonunda Moda ve Hazır Giyim Federasyonu Başkanı Hüseyin Öztürk tarafından Ajans Genel Sekreteri Yılmaz Altındağ'a panelist olarak katkı sağladıkları için plaket takdim edildi.